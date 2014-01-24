Аваков заявляє, що депутат Сухий вийшов із фракції Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Штабі національного спротиву повідомив народний депутат Арсен Аваков.

Він продемонстрував журналістам ксерокорпію цієї заяви і сказав: “До нас потрапила заява від народного депутата Ярослава Сухого. В ній йдеться про наступне: “Голові Верховної Ради Рибаку Володимиру Васильовичу від народного депутата Сухого. Заява. Ставлю Вас до відома про вихід з фракції Партії регіонів”.

Водночас УНІАН не вдалося додзвонитися до Сухого, а також отримати підтвердження чи спростування цієї інформації у прес-службі фракції Партії регіонів.