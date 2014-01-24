Мітингувальники ведуть переговори з “Беркутом” на вулиці Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, активіст закликає правоохоронців не захищати “злочинну владу” та переходити на бік народу. Також у буферній зоні між мітингувальниками та внутрішніми військами встановлений жалобний вінок з фотографією Сергія Нігояна, одного із загиблих під час сутичок.

У свою чергу, представник міліції закликає мітингувальників не наближатись близько до “Беркуту” та не провокувати правоохоронців.

Мітингувальникам все ж вдалося вивісити на першій лінії барикад плакат з написом “Воїни, ви захищаєте вбивць, тому ми мусимо стояти тут”.

Мітингувальники співають патріотичні пісні і періодично скандують: “Приєднуйтесь до нас”.