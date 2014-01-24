Мітингувальники ведуть переговори з “Беркутом” на вулиці Грушевського
17:22, 24 січня 2014Політика
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Переговори ведуть активісти через гучномовець, а також стоять 5 жінок з плакатом: “Гроші за кров вас не збагатять. Усе в житті - бумеранг”.
Мітингувальники скандують "Беркуту" - “Приєднуйтесь до нас”.Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, активіст закликає правоохоронців не захищати “злочинну владу” та переходити на бік народу. Також у буферній зоні між мітингувальниками та внутрішніми військами встановлений жалобний вінок з фотографією Сергія Нігояна, одного із загиблих під час сутичок.
У свою чергу, представник міліції закликає мітингувальників не наближатись близько до “Беркуту” та не провокувати правоохоронців.
Мітингувальникам все ж вдалося вивісити на першій лінії барикад плакат з написом “Воїни, ви захищаєте вбивць, тому ми мусимо стояти тут”.
Мітингувальники співають патріотичні пісні і періодично скандують: “Приєднуйтесь до нас”.
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