У Чернівцях активісти зайняли перший поверх ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, активісти з числа мітингувальників вступили в переговори з міліцією, за результатом яких, частина правоохоронців та працівники облради й облдержадміністрації залишили приміщення.

Частина міліціонерів все ще залишається в адмінбудівлі. Вони стоять на сходах, які ведуть до вищих поверхів. У той же час, по першому поверсі будівлі вільно переміщаються люди, які брали участь в штурмі. Конфліктів наразі не спостерігається.

Мітингувальники почали формувати загони самооборони, які захищатимуть приміщення облради від можливої контратаки правоохоронців або дій провокаторів та мародерів. Разом з ними чергування нестимуть 10 міліціонерів.

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Під час штурму також на деякий час втратив свідомість журналіст Сергій Зарайський, який є власкором УНІАН та власником сайту "БукІнфо". Він на втратив свідомість через підвищення артеріального тиску. Його було транспортовано до карети швидкої, де йому зробили уколи. Після цього він продовжував висвітлювати події, поки йому знову не стало зле, а потім пішов додому.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях близько мітингувальники зранку штурмували приміщення ОДА. Після 14 години близько 500 активістів прорвались до будівлі з чорного ходу.

Після цього стало відомо, що голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв близько 14 години зник з приміщення в невідомому напрямку.

Заступник голови облради Валерій Манілич повідомляв сьогодні на сесії, що під час штурму травмовано голову Чернівецької обласної ради Михайла Гайничеру.

За даними медиків, до них звернулися близько 10 людей, які постраждали від сльозогінного газу та світлошумових гранат, які були кинути міліціонерами через розбиті вікна у натовп. Серед постраждалих виявився оператор та кореспондент місцевого телеканалу ТВА, а також шеф-редактор опозиційної газети “Час” Петро Кобевко.