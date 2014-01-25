Оболонський суд заарештував 14 учасників Автомайдану (фото)

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу партії УДАР.

"Суди у нас, виявляється, працюють цілодобово. Вже розглянули 15 справ і продовжують "працювати" з іншими. Двом, затриманим на Грушевського, присудили домашній арешт, 14 автомайданівцям "вліпили" по 2 місяці арешту, до тримання під вартою засудили і 72-річного "нападника" на співробітника "Беркуту"", - сказав лідер УДАРу Віталій Кличко.

Він також заявив, що всі підсудні "побиті, зі зламаними носами і розбитими головами", додавши, що когось "з лікарні доставили, кого хапали на вулиці і везли в суд з відділку".

Нагадаємо, вночі 23 січня "Беркут" влаштував нічне полювання на учасників Автомайдану. Їх перехопили у трьох місцях: на Кріпосному провулку, біля 17-ї лікарні та на вулиці Інститутській.

"Дали всім по 2 місяці арешту, пригрозивши 6-ма роками тюрми за новим законом. В Украіні з'явилося ще 20 політв'язнів. До речі, серед них є кияни, львівяни, луганчани, тернопільці, чернігівчани. Азаров, ти помилявся, коли казав, що на Майдані стоіть 2 області. Там - вся Украіна", - написала нардеп від "Удару" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.