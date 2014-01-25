На Грушевського триває перемир'я

Як передає кореспондент УНІАН, активісти відновлюють барикади на Грушевського і гріються біля бочок з вогнем. Також час від часу протестувальники підкидають у вогонь автопокришки.

Як повідомляв УНІАН, на вулиці Грушевського пізно увечері 24 січня мітингувальники відновили активні дії. Зокрема, вони знову підпалили весь ланцюг шин на першій барикаді – від колонади стадіону «Динамо» до прилеглих напроти будинків. У свою чергу, співробітники МВС підсвічували прожекторами територію, на якій перебувають протестувальники. Час від часу лунали вибухи і постріли.