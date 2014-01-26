Кримські татари збирають мітинг "проти диктатури" у Сімферополі

Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров за підсумками позачергового розширеного засідання Меджлісу 25 січня, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Меджлісу.

«Меджліс кримськотатарського народу, усвідомлюючи свою відповідальність за долі всіх людей, які проживають в Криму, за мир і спокій на півострові, вживає всі можливі від нього зусилля, щоб запобігти сповзанню України до диктатури, зупинити кровопролиття і вбивство мирних громадян України», – зазначив Рефат Чубаров.

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Рефат Чубаров повідомив у Facebook, що йому телефонував прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов і просив не штурмувати приміщення Ради міністрів автономії, розташоване на цьому майдані.