Мітингувальники в Запоріжжі розпалили перед будинком ОДА багаття з ялинок

Учасники Майдану в Запоріжжі продовжують мітингувати перед зданим облдержадміністрації, вимагаючи відставки Президента України Віктора Януковича і представників місцевої влади, зокрема, голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка.

Як передає кореспондент УНІАН, щоб не замерзнути (температура повітря на табло Запорізького голопоштампту, розташованого по сусідству із зданим ЗОДА, - 12 градусів морозу), учасники Майдану почали розпалювати на площі перед приміщенням ЗОДА багаття з ялинок.

Правоохоронці, яких, згідно з даними офіційного сайту ГУ МВС України в Запорізькій області, для забезпечення правопорядку під час акції залучено 584 людини, цим діям учасників запорізького Майдану поки не перешкоджають.

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Самі учасники Майдану заявляють, що палять багаття, щоб зігрітися і дочекатися підкріплення: згідно із заявами в мікрофон ряду активістів, до присутніх на площі перед ЗОДА майднівцям повинні найближчим часом приєднатися ще близько тисячі чоловік – працівники ринків м. Запоріжжя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня, в Запоріжжі, була спроба штурму ОДА. За даними працівників ОДА, що стали свідками спроби захоплення, вона полягала в тому, що учасники Майдану – близько 3 тис. чоловік спробували через заслін міліції пробитися в будівлю облдержадміністрації. При цьому декілька вікон будівлі ОДА було розбито кинутими невідомими предметами. За даними співорганізатора запорізького Майдану - керівника громадської організації «Українська справа», від імені якої традиційно подаються заявки на проведення кожної неділі перед будівлею Запорізької ОДА запорізького Майдану Ігоря Артюшенка, в результаті, 3 людини було госпіталізовано з осколковими пораненнями, що не представляють загрози для життя.

При цьому Артюшенко заявив, що організатори Майдану не планували і не планують захоплювати будівлю Запорізької обласної державної адміністрації.

Міліція відкрила кримінальне провадження.