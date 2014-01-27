Офіцеру, який оприлюднив знущання "Беркута" над голим чоловіком, довелося втікати з країни

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН

За словами офіцера, ім'я якого журналісти змінили з міркувань безпеки, відео до нього потрапило випадково. Колега по службі переписав відео на комп'ютер Дениса (так називають міліціонера журналісти. - Ред.) і змонтував його, але забув стерти. Коли Денис побачив запис, то був шокований.

"Я навіть не знаю яке слово підібрати. Це навіть не обурення... Прикро стало за те, що зараз відбувається тотальна брехня, і всі в це вірять", - сказав міліціонер, який вирішив розповісти людям правду. За словами Дениса, до перегляду цієї відеозапису він сам не вірив, що колеги викрадають євромайдановців і знущаються з них.

Відеозапис він передав другові, який виклав його в інтернет.

Денис написав заяву на звільнення з органів. Після цього на нього почалося справжнє полювання. Офіцеру довелося покинути країну. Його кабінет опечатаний.

Нагадаємо, раніше в інтернеті з'явилося відео, на якому видно, як бійці "Беркута" жорстоко знущаються над захопленим учасником акцій протесту - силовики фотографували оголеного чоловіка, пропонували йому позувати з сокирою в руках.

У МВС вибачилися за знущання "Беркута" над голим мітингувальником. За даним фактуназначена службова перевірка.