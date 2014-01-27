У Свободі заявляють, що Майдан не давав розпоряджень про захоплення міністерств

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо зайняття мітингувальниками будівлі Мінюсту.

«Коли люди займали будівлі, яка логіка була: займали ті будівлі, які належать громаді. Профспілки – це колективна власність усієї громади української, усіх членів профспілок, то ми зайшли сюди. Київська міська рада – це орган, власність усіх мешканців територіальної громади, тому зайшли туди. В областях обласні ради є власністю громади – зайшли туди», - сказав депутат.

«Рішення керівництва Майдану захоплювати будь-які міністерства не було», - наголосив Сиротюк.

Читайте такожКомендант Майдану назвав провокацією захоплення міністерствВін висловив думку, що через те, що «влада не йде на жоден контакт із громадою, почала застосовувати зброю», люди радикалізуються і показують свою позицію.

Крім того, депутат відзначив, що «мають бути якісь санкції до людей, які самовільно діють».

«Не можна в умовах революції і в умовах фактично військового стану робити що завгодно. Я просто скажу, що роблять з тими на війні, хто робить самовільні дії – розстрілюють зразу», - сказав Сиротюк.

Як повідомляв УНІАН, активісти "Спільної справи" вночі захопили одну з будівель Міністерства юстиції, яка знаходиться у Києві на вулиці Городецького,13.

Після цього міністр юстиції Олена Лукаш, яка входить до групи переговорників від влади, заявила: якщо протягом півгодини не звільнять міністерство, то вона звертатиметься до РНБО з вимогою ініціювати введення надзвичайного стану. Однак представники "Спільної справи" продовжують утримувати Мін'юст.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення будівлі Міністерства юстиції.