У Свободі заявляють, що Майдан не давав розпоряджень про захоплення міністерств

15:22, 27 січня 2014
Політика
0 0

Народний депутат від «Свободи» Юрій Сиротюк наголошує, що керівництво Майдану не давало розпоряджень про захоплення однією з будівель Міністерства юстиції

Захоплена будівля Мнюсту

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо зайняття мітингувальниками будівлі Мінюсту.

«Коли люди займали будівлі, яка логіка була: займали ті будівлі, які належать громаді. Профспілки – це колективна власність усієї громади української, усіх членів профспілок, то ми зайшли сюди. Київська міська рада – це орган, власність усіх мешканців територіальної громади, тому зайшли туди. В областях обласні ради є власністю громади – зайшли туди», - сказав депутат.

«Рішення керівництва Майдану захоплювати будь-які міністерства не було», - наголосив Сиротюк.

Читайте такожКомендант Майдану назвав провокацією захоплення міністерствВін висловив думку, що через те, що «влада не йде на жоден контакт із громадою, почала застосовувати зброю», люди радикалізуються і показують свою позицію.

Крім того, депутат відзначив, що «мають бути якісь санкції до людей, які самовільно діють».

«Не можна в умовах революції і в умовах фактично військового стану робити що завгодно. Я просто скажу, що роблять з тими на війні, хто робить самовільні дії – розстрілюють зразу», - сказав Сиротюк.

Як повідомляв УНІАН, активісти "Спільної справи" вночі захопили одну з будівель Міністерства юстиції, яка знаходиться у Києві на вулиці Городецького,13.

Після цього міністр юстиції Олена Лукаш, яка входить до групи переговорників від влади, заявила: якщо протягом півгодини не звільнять міністерство, то вона звертатиметься до РНБО з вимогою ініціювати введення надзвичайного стану. Однак представники "Спільної справи" продовжують утримувати Мін'юст.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення будівлі Міністерства юстиції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter