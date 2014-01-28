На Закарпатті створили Народну раду

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні під час позачергової сесії хвалили депутати Закарпатської обласної ради.

За ухвалення проекту рішення «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні» проголосували 55 депутатів – члени політичних парті «Фронту змін», «УДАР», «Єдиний центр» та «Батьківщина».

Читайте такожЗакарпатський Беркут повернувся додому - начальник УМВСЯк йдеться в тексті проекту рішення, озвученого головою Закарпатської обласної ради Іваном Балогою, утворено Закарпатську народну раду, склад ради затвердити в кількості 30 осіб, її персональний склад затвердити згідно з додатком (його журналісти не бачили, - УНІАН), доручено обрати голову, двох заступників.

Читайте такожТернопільська обласна рада визнала Національну Раду УкраїниТакож, згідно з рішенням, створюється дорадчий органів з числа представників громадськості, виконавчий комітет Закарпатської обласної ради. Контроль за виконанням цього рішення покладено на голову Закарпатської обласної ради.

Також депутати проголосували за поправку до проекту рішення, яку озвучив заступник голови облради, депутат від «Батьківщини» Андрій Сербайло: «Зобов’язати правоохоронні органи звільнити будівлю Закарпатської обласної ради, закликати громаду краю не допускати силового захоплення адмінбудівель, встановити, що на території Закарпатської області не можуть проводитися заходи правоохоронців з використанням зброї та будь-яких спецзасобів, які можуть бути спрямовані на заборону проведення масових заходів, акцій, демонстрацій». За цю поправку проголосували 56 депутатів.

Голосування завершилося оплесками та окриками «Молодці».

Як повідомляв УНІАН, Народне віче, яке зібралося 27 січня в Ужгороді, прийняло рішення про створення 28 січня Народної ради Закарпаття.