Рибак: ВР узгодила законопроекти про амністію і комісію щодо Конституції

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив, що у ВР узгоджені законопроекти про амністію і створення комісії по Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

За словами Рибака, «узгоджувальна рада підготувалавала 2 законопроекти, узгодила їх з усіма фракціями. Це законопроекти, що стосуються амністії та тимчасової спеціальної комісії, що стосується конституційної реформи».

При цьому Рибак наголосив, що «всі питання по цих двох законопроектах узгоджені».

Рибак підкреслив, що зараз тексти даних законопроектів тиражуються з тим, щоб надати їх народним депутатам для ухвалення у сесійній залі, тому Рибак оголосив перерву на 20 хвилин.

За його словами, «через 20 хвилин вони (законопроекти – УНІАН) будуть винесені на затвердження Верховної Ради».