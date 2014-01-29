В Кіровограді суд заарештував на два місяці активіста місцевого Євромайдану

Як повідомили кореспонденту УНІАН в інформаційному центрі кіровоградського Євромайдану, таке рішення вчора, 28 січня, виніс суддя Кіровського районного суду Кіровограда Євген Завгородній.

Читайте такожСуди заарештували 12 осіб, яких підозрюють у масових заворушенняхКандидату педагогічних наук, викладачу Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка інкримінують хуліганство та заклики до штурму ОДА і підбурювання до протиправних дій.

Також адвокат клопотала про взяття Ратушняка на поруки депутатом обласної ради Іриною Малик та головою обласного осередку Спілки письменників та викладачем університету професором Григорієм Клочеком. Проте суддя пропозицію відхилив.

Адвокат заявила про подання апеляції.

Читайте такожЄС буде детально стежити за ситуацією навколо затриманого на Банковій ПритуленкаІншому активісту кіровоградського Євромайдана суд постановив сплатити штраф в розмірі 51 грн. Таке рішення сьогодні, 29 січня, винесла суддя Ленінського районного суду в місті Кіровограді Ірина Циганаш у справі Максима Корінчука. Активіста затримали вчора. Хлопцю інкримінували статтю 173 адміністративного кодексу - дрібне хуліганство. Свідками у справі виступають міліціонери, працівники карного розшуку - капітан Булатенко та старший лейтенант Пономаренко.

Як повідомляв УНІАН, вчора кіровоградські організації партії «УДАР» та ВО «Свобода» заявили про масові затримання своїх членів та активістів Майдану.