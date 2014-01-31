Янукович схвалив скасування «законів 16 січня»

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Верховна Рада скасувала 9 з 11 законів, ухвалених 16 січня. За скасування законів проголосував 361 із 412 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Так, визнано такими, що втратили чинність, закони України, ухвалені 16 січня 2014 року:

Читайте такожЯнукович підписав закон про амністію Закон України від 16.01.2014 № 721-VII «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» (Голос України, 2014 р., № 10);

Закон України від 16.01.2014 № 722-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів» (Голос України, 2014 р., № 10);

Закон України від 16.01.2014 № 723-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі» (Голос України, 2014 р., № 10);

Закон України від 16.01.2014 № 724-VII «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (Голос України, 2014 р., № 10);

Закон України від 16.01.2014 № 725-VII «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження» (Голос України, 2014 р., № 10);

Закон України від 16.01.2014 № 726-VII «Про внесення зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо відтермінування набрання чинності положень пункту 6 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» (Голос України, 2014 р., № 10);

Закон України від 16.01.2014 № 727-VII «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу» (Голос України, 2014 р., № 10);

Закон України від 16.01.2014 № 728-VII «Про внесення змін до статті 297 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять, тих хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців)» (Голос України, 2014 р., № 10);

Закон України від 16.01.2014 № 729-VII «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму» (Голос України, 2014 р., № 10).

16 січня у Верховній Раді народні депутати ві Партії регіонів та КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову.

Зокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника "Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє розповсюдження екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні» збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президенту і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм, які обмежують права та свободи громадян.

Ухвалення цих законів спровокувало зіткнення мітингуючих і правоохоронців у Києві, а потім – і по всій Україні. Сотні людей поранені, є убиті. Сотні громадян арештовані.

Водночас 28 січня Верховна Рада пакетом ухвалила чотири закони на заміну чотирьох скасованих “законів 16 січня”.

До цього пакета увійшли:

закон № 4037 про внесення змін до статті 297 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять, тих хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців);

№ 4038 закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму;

№ 4039 закон про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу;

№ 4030 закону про внесення зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (щодо відтермінування набрання чинності положень пункту 6 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»).