МЗС РФ вимагає від ЄС і США припинити втручатися у внутрішні справи України

Про це заявив уповноважений МЗС РФ з прав людини Костянтин Долгов, передає РИА «Новости».

"Має бути припинене будь-яке втручання. Коли представники ряду західних держав - ЄС, США, як представники законодавчої влади, так і виконавчої влади, виступали на Майдані, виступали в своїх столицях і відверто закликали український народ до боротьби скажімо за «європейський виклик», тобто фактично закликали до подальшого протистояння, до його посилення, це звичайно не можна розцінювати інакше як відверте втручання у внутрішні справи, і це мало в'яжеться з тими демократичними гаслами, які ми чули від тих самих державних діячів, від тих самих західних політиків", - сказав Долгов.