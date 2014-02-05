Рибак відкрив ранкове засідання Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, пленарне засідання розпочалося з хвилини мовчання за загиблими в результаті зіткнення автобуса і поїзда в Сумській області.

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Як повідомляв УНІАН, аварія сталася у вівторок, 4 лютого, приблизно о 15.30 на залізничному переїзді поблизу сіл Білани та Вири Білопільського району: пасажирський потяг «Харків - Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус. За попередньою інформацією, потяг протягнув маршрутку по залізничному полотну близько 300 метрів. За уточненими даними, в мікроавтобусі перебували водій та 18 пасажирів.

В результаті аварії загинули 12 людей, у тому числі одна дитина. Ще 6 постраждалих, у тому числі 1 дитина, знаходяться в лікарні. Всі вони – пасажири маршрутного автобуса. За даним фактом лінійним відділом міліції на станції Суми до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – «порушення правил дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб», та розпочато досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Сумська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері. Ведеться досудове слідство. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

У Сумській області 5 лютого оголошено днем жалоби.