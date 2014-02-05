Майдан завтра пікетуватиме парламент
21:17, 05 лютого 2014Політика
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Завтра, 6 лютого, колона з Євромайдану вирушить пікетувати Верховну Раду України
Майдан вимагає від Ради негайних дій - Парубій
Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», про це в ефірі 5 каналу заявив народний депутат від фракції «Батьківщина», комендант Майдану Андрій Парубій. За його словами, колона вирушить з Майдану о 10.00.
Люди пройдуть урядовим кварталом до парламенту з вимогою ухвалити зміни до Конституції.
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