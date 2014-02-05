Майдан завтра пікетуватиме парламент

Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», про це в ефірі 5 каналу заявив народний депутат від фракції «Батьківщина», комендант Майдану Андрій Парубій. За його словами, колона вирушить з Майдану о 10.00.

Люди пройдуть урядовим кварталом до парламенту з вимогою ухвалити зміни до Конституції.

Читайте такожКличко про вихід з кризи: або Конституція 2004 року, або дострокові вибори президента «Неприйняття рішень призводить тільки до збільшення напруження. Позиція вичікування від депутатів більшості може призвести до нових конфліктів. Ми вимагаємо негайних рішень і негайних дій Верховної Ради України», - заявив Парубій.