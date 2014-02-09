Самооборона Майдану є позапартійною структурою - Парубій

Про це заявив комендант Майдану, народний депутат Андрій Парубій, повідомляє прес-службі ВО «Батьківщина».

Читайте такожУ структурі Самооборони Майдану вже діють 39 сотень - Парубій «Самооборона Майдану є позапартійною структурою, діяльність якої координуються Штабом національного спротиву. Вона виникла ще 30 листопада 2013 року як ініціатива самого Майдану, а не окремих політичних партій. З самого початку я координував її діяльність» - підкреслив політик.

При цьому він наголосив, що ”ми не допустимо спроби приватизувати загони Самооборони та підпорядкувати її діяльність ні ”УДАРу”, ні іншим політичним партіям”.

Читайте такожКомендант Майдану розповів подробиці вибуху в Будинку профспілок Раніше Штаб національного спротиву доручив формування структур Самооборони в регіонах керівнику цього напрямку Парубію.

Водночас, у суботу, 8 лютого, в ЗМІ було розповсюджене повідомлення з посиланням на прес-службу партії ”УДАР”, де надавалися телефони партійних офісів як телефони координаторів регіональних загонів Самооборони.

Аналогічну заяву зробив на сьогоднішньому Народному віче лідер партії ”УДАР” Віталій Кличко.