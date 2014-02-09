Російського правозахисника не пустили в Україну: Росія обурена і вимагає пояснень від МЗС

"Мене відправили цим же літаком назад в Росію. Я тільки що приземлився в "Шереметьєво", - повідомив Юров.

Він заявив, що летів до Києва взяти участь у міжнародній конференції, планував зустрітися з місцевим омбудсменом. "Ніякі зустрічі з опозицією не планувалися. Я політикою не займаюся", - сказав правозахисник.

"Коли я прилетів в Україну, мене затримали на паспортному контролі. Було сказано, що я персона нон грата, що мені закритий в'їзд. Мені дали офіційний папір, в якому сказано, що таке рішення виніс уповноважений державний орган України. На словах мені сказали, що це зробила Служба безпеки України. Мабуть, в якихось списках СБУ я значусь, як якась особливо небезпечна людина", - сказав Юров, якому в минулому відмовляли у в'їзді в Україну.

"Те, що сталося зі мною в Україні, - абсолютно неприйнятно. Я ніколи не займався політикою. Я завжди займався тим, що не має меж - проблемою прав людини", - сказав Юров.

"Це порушення багатьох міжнародних зобов'язань Україною", - додав він.

Прес-центр СБУ офіційно не коментують цей факт. У Держприкордонслужбі заявили, що не можуть ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію, пославшись на закон про захист персональних даних.

У зв'язку з інцидентом, президентська рада з прав людини в понеділок направить офіційний запит в російський МЗС у зв'язку з відмовою влади України впустити на територію країни члена РПЛ і правозахисника Андрія Юрова.

C точки зору голови Ради з прав людини Михайла Федотова, подібне ставлення до російських правозахисників з боку влади будь-якої країни є неприйнятним, а з боку братньої України - просто вражає.

За матеріалами Інтерфакс