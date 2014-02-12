У Черкасах під вартою залишаються 17 активістів, затриманих за штурм облдержадміністрації

Як повідомила кореспонденту УНІАН юрист Черкаської обласної організації Комітет виборців України Тетяна Кавальчук, двом активістам Автомайдану Миколі Горону та Роману Кросненчуку апеляційний суд Черкаської області залишив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а ще 15 затриманих активістів досі чекають на розгляд апеляцій.

Вже відомо, що 18 лютого відбудуться розгляд апеляцій Сергія Корсуна, Владислава Чорнобильського, Миколи Добринінського, Максима Тучкова та Павла Якименка. 19 лютого має відбутися розгляд апеляційних скарг Олега Коваленка, Сергія Вальчука, Тимура Ємельянова, Володимира Хагая, Олександра Ільященка.

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Стосовно підозрюваних Руслана Пухного, Юрія Калинчука-Марченка, Олексія Бубнова, Андрія Малюка, Ярослава Коргута, розгляд їхніх апеляцій мав відбутися 10 лютого, але його перенесено на невизначений термін з різних обставин.

Як повідомляв УНІАН. 12 лютого Прокурорами до Соснівського районного суду міста Черкаси внесені клопотання про зміну 12 особам, які підозрюються у вчиненні 23 та 27 січня 2014 року масових заворушень та захопленні Черкаської облдержадміністрації, запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт.

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Довідка УНІАН. У Черкасах ввечері 23 січня активісти намагалисязахопити приміщення Черкаської облдержадміністрації,однак їм завадили правоохоронці. Слідчим відділом Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС в Черкаській області зареєстровані кримінальні провадження, передбачених ч.1 ст.294, ч.2 ст.341 (масові заворушення, захоплення державних будівель) Кримінального кодексу України, за фактом масових заворушень та блокування 23 січня адмінбудівлі Черкаської ОДА. За штурм Будинку рад міліція затримала та заарештувала 48 активістів.

27 січня вночі невідомі особи провели другу спробу захоплення будівлі Черкаської ОДА. Перед цим на Соборну площу приїхали учасники столичного Автомайдану. На захист будівлі вибігли бійці «Беркуту», які розігнали активістів Автомайдану і затримали 12 осіб.