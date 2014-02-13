Опозиція звинувачує прокурора Києва у порушенні закону про амністію

Про це заявили в Штабі національного спротиву.

«Перелік вулиць і будівель, який сьогодні пролунав від прокурора Києва як умова для застосування закону про амністію щодо затриманих учасників акцій протесту, протирічить самому закону, який був ухвалений 29 січня Партією регіонів», - зазначено в повідомленні Штабу.

У свою черку в столичній прокуратурі звинуватили опозицію у політизації слів прокурора Миколи Безкишкого і у спробі викривити зміст його коментарів щодо закону про амістію

«Такі заяви є провокацією. Вони підривають процес зняття конфлікту і напруги в суспільстві і спрямовані на зрив мирного врегулювання ситуації», - зазначили у столичній прокуратурі.

Як зазначає прес-служба відомства, Микола Безкишкий повідомив про те, що законом передбачено розблокування протестувальниками 9 вулиць у центрі столиці шляхом демонтажу 19 зведених там барикад.

Також він наголосив, що закон не передбачає звільнення вулиць м. Києва, де проходять мирні акції та зібрання.

«Водночас Законом не передбачено обов’язкове звільнення вулиць, майданчиків, площ та скверів, де відбуваються мирні акції протесту та зібрання, а також будівель недержавних установ», - зазначив прокурор.