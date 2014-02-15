США вітають звільнення заарештованих і рішення звільнити адмінбудівлі

Про це заявила представник Держдепартаменту США Марі Харф.

За її словами, США вважають це важливим кроком до зниження напруженості в країні, що відкриває шлях до мирного врегулювання кризи.

"Наступним кроком має стати створення багатопартійної технічного уряду з справжнім поділом повноважень, яке може завоювати довіру українського народу і відновити політичну і економічну стабільність", - сказала представник держдепу.

"Ми наполягаємо, щоб уряд припинив всі розслідування, арешти, затримання, судове переслідування демонстрантів і активістів громадянського суспільства, які брали участь у протестах Євромайдану. Ми також серйозно стурбовані зростаючим залякуванням ЗМІ та неурядових організацій, які виступають за фундаментальні демократичні принципи", - йдеться в заяві Харф.



Джерело РИА Новости