США вітають звільнення заарештованих і рішення звільнити адмінбудівлі
США вітають оголошення про звільнення всіх осіб, затриманих в ході протестів Євромайдану, і схвалюють рішення опозиції звільнити зайняті адміністративні будівлі.
Про це заявила представник Держдепартаменту США Марі Харф.
За її словами, США вважають це важливим кроком до зниження напруженості в країні, що відкриває шлях до мирного врегулювання кризи.
"Наступним кроком має стати створення багатопартійної технічного уряду з справжнім поділом повноважень, яке може завоювати довіру українського народу і відновити політичну і економічну стабільність", - сказала представник держдепу.
"Ми наполягаємо, щоб уряд припинив всі розслідування, арешти, затримання, судове переслідування демонстрантів і активістів громадянського суспільства, які брали участь у протестах Євромайдану. Ми також серйозно стурбовані зростаючим залякуванням ЗМІ та неурядових організацій, які виступають за фундаментальні демократичні принципи", - йдеться в заяві Харф.
Джерело РИА Новости