Розмова з генпрокурором була важкою, але результативною – Яценюк та Тягнибок

Про це в неділю повідомив голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк по завершенні зустрічі з генпрокурором України Віктором Пшонкою, на якій опозиція добилася оприлюднення Генпрокуратурою повідомлення, необхідного для набуття чинності "закону про амністію" з 17 лютого.

Читайте такожТягнибок закликає українців до більш рішучої боротьби За словами Яценюка, озмова була "важкою, але результативною", проте опозиції вдалося добитись, щоб закон про звільнення від покарання учасників акцій протесту набув чинності.

Він повідомив, що під час зустрічі з генпрокурором було прийнято рішення про створення гуманітарної робочої групи щодо виконання цього закону: «Ми хочемо чітко відслідкувати всі кримінальні справи, які повинні бути закриті. Під дію цього закону повинні підпасти всі, хто брав участь в акціях протесту, щоб кожен знав, що він захищений, його ніхто не буде переслідувати, він буде звільнений від кримінального переслідування».

Читайте такожСвобода заявляє, що відстояла барикади від тітушок, міліція - що екстремісти побили киянЯценюк зазначив, що до робочої групи увійдуть депутати всіх фракцій, представники правоохоронних і силових структур, аби "чітко відслідковувати виконання закону".

У свою чергу лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив: «Урешті-решт вдалося вийти на те, що на сайті ГПУ з’явилося повідомлення генпрокурора, яке базується на відповідних заявах міністра внутрішніх справ і голови Служби безпеки України щодо підтвердження факту здійснення опозицією всіх необхідних кроків для набрання чинности відповідного закону».

За його словами, «можна констатувати, що «дорожня карта», яку було прописано в законі, виконано».

«Відбувся дуже важливий процес – ми підтверджуємо своїми діями, що своїх активістів не залишаємо в біді. Тих, хто пліч-о-пліч із нами йде на боротьбу з режимом, завжди буде захищено. У нашому подальшому протистоянні – це дуже важливий факт. Бо люди мають розуміти: в боротьбі за справедливість, честь і волю ми нікого не залишаємо», - додав він.

Тягнибок акцентував на тому, що «також цей крок є відповіддю багатьом скептикам, які говорять про те, що не потрібно вести жодних переговорів. Адже навіть коли два війська борються один проти одного – рано чи пізно вони зупиняються і виходять на перемовини».

Лідери опозиції повідомили, що «мирний протест буде продовжено: на Майдані, Хрещатику, в Жовтневому палаці, Будинку профспілок, Українському домі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генпрокурор України заявив, щро жодних перешкод для набуття чинності "закону про амністію" немає, він вступить в силу 17 лютого.

Таким чином, з понеділка, згідно з цим законом, з підозрюваниху вчиненні масових заворушень під час акцій Євромайдану знімаються обвинувачення та закриваються кримінальні провадження.