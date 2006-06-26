Загальні збори більшості затвердять кандидатури прем’єра і спікера

27 червня загальні збори депутатів парламентської більшості затвердять кандидатури прем’єр-міністра і голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, відповідно до Регламенту ВР, депутати, що входять до коаліції, повинні затвердити на загальних зборах кандидатуру голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра. Також збори можуть розглянути й інші кандидатури на ці посади, якщо вони будуть визначені відповідними фракціями.

За інформацією УНІАН, загальні збори народних депутатів, що входять до більшості, відбудуться о 16.00.

Як повідомляв УНІАН, перед цим має відбутись засідання фракції «Наша Україна», де розглядатиметься питання про кандидатуру на посаду голови Верховної Ради України від блоку. На сьогодні є три кандидатури – Петро ПОРОШЕНКО, Анатолій КІНАХ та Володимир СТРЕТОВИЧ.