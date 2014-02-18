Ештон про асоціацію України з ЄС: Росії нема чого боятися

"Росії нема чого боятися. Її історичним, економічним і соціальним зв'язкам з сусідами ніщо не загрожує", - відзначає Ештон у своїй статті, яку публікує "Комерсант".

"Незалежні дослідження підтверджують, що угода про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи угоду про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, не матиме негативного впливу на торгівлю між Росією та Україною", - заявляє вона.

На думку глави європейської дипломатії, підприємства в Україні, які належать росіянам, також виграють від прямого доступу на внутрішній ринок ЄС.

"А якщо раптом виявиться, що зростання імпорту завдає шкоди російській економіці, то цю проблему допоможуть вирішити захисні заходи в рамках СОТ та чинні угоди між Україною і Росією", - заявила Ештон.

Глава європейської дипломатії підкреслює, що ЄС, як і Росія, є важливим торговим партнером в регіоні, тому і пропонує країнам на Схід від Євросоюзу угоду про вільну торгівлю.

При цьому, підкреслює вона, нікого не змушують вибирати. "Ці країни можуть одночасно мати угоди про вільну торгівлю з Росією, і з ЄС", - пояснює К.ештон.

Між тим, вона зазначає, що Євросоюз розуміє бажання Росії, щоб більша кількість країн приєдналася до Митного союзу.

Проте, підкреслює Ештон, "ми наполягаємо на тому, що необхідно поважати стратегічні рішення тих чи інших країн: ті держави, які можуть приєднатися до Митного союзу у майбутньому, повинні зробити це з власної волі".

Джерело Інтерфакс