Яким буде iPhone 18 Pro: вже відомі п'ять фішок, які порадують фанатів

Наступне покоління iPhone вперше отримає технологію змінної діафрагми і запропонує менший виріз Dynamic Island.

Відомий Apple-інсайдер Джефф Пу поділився новими інсайдами про iPhone 18 Pro / Pro Max, презентація яких відбудеться цієї осені. Там відразу п'ять поліпшень, які порадують фанатів.

Якщо повідомлення вірні, то в наступному поколінні Apple вперше з 2022 року зменшить виріз Dynamic Island. Це стане можливим завдяки перенесенню частини інфрачервоної системи Face ID під екран, що поліпшить сприйняття контенту, зробивши корисну площу екрану більшою.

Другою головною перевагою iPhone 18 Pro стане поява змінної діафрагми в основній 48-мегапіксельній камері. Така технологія дозволить регулювати кількість світла, що потрапляє на матрицю, і глибину різкості, що поліпшить якість знімків в різних умовах.

Відео дня

Третій апгрейд – процесор A20 Pro. Він стане першим 2-нм чіпом, що забезпечить помітний приріст продуктивності та енергоефективності в порівнянні з A19 Pro, який і так справляється більш ніж відмінно.

Також очікується, що Apple оновить можливості бездротового зв'язку. В iPhone з'явиться новий чіп N2, який замінить поточний N1 і забезпечить більш стабільне і швидке з'єднання через Wi-Fi і Bluetooth. А модем C2 наступного покоління поліпшить швидкість і енергоефективність в мережах 5G і LTE.

Є ще одна причина дочекатися iPhone 2026 року – це дебютний складаний смартфон Apple. За чутками, Купертіно вдалося досягти в iPhone Fold того, чого не змогли інші компанії – "майже невидимої" лінії згину.

ЗМІ пишуть, що Apple відклала вихід базової версії iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини: