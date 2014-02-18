Мітингувальники не планують штурмувати будівлю ВР - Луценко

Мітингувальники не планують штурмувати будинок Верховної Ради.

Про це в коментарі УНІАН заявив колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, який перебуває в епіцентрі протистояння на розі вулиць Інститутської та Шовковичної.

“Але якщо вони проголосують за уряд, або відмовляться реєструвати постанову про зміну Конституції, люди будуть дуже розгнівані”, - сказав Луценко і додав, що на даний момент завдання мітингувальників - пікетувати ВР.

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Протистояння на розі Інститутської та Шовковичної триває. До місця події під’їхали дві швидкі.

Мітингувальники почали розбирати бруківку на тротуарах, щоб кидати нею в бійців спецпідрозділів, які застосовують проти людей світло-шумові гранати і сльозогінний газ.