Мітингувальники не планують штурмувати будівлю ВР - Луценко
Втім, політик не виключає, що люди будуть дуже розгнівані, якщо парламент відмовиться реєструвати постанову про зміну Конституції.
Мітингувальники не планують штурмувати будинок Верховної Ради.
Про це в коментарі УНІАН заявив колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, який перебуває в епіцентрі протистояння на розі вулиць Інститутської та Шовковичної.
“Але якщо вони проголосують за уряд, або відмовляться реєструвати постанову про зміну Конституції, люди будуть дуже розгнівані”, - сказав Луценко і додав, що на даний момент завдання мітингувальників - пікетувати ВР.
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Протистояння на розі Інститутської та Шовковичної триває. До місця події під’їхали дві швидкі.
Мітингувальники почали розбирати бруківку на тротуарах, щоб кидати нею в бійців спецпідрозділів, які застосовують проти людей світло-шумові гранати і сльозогінний газ.