Мітингувальники не планують штурмувати будівлю ВР - Луценко

11:01, 18 лютого 2014
Політика
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Втім, політик не виключає, що люди будуть дуже розгнівані, якщо парламент відмовиться реєструвати постанову про зміну Конституції. 

Юрий Луценко утверждает, что митингующие не планируют штурмовать здание ВР

Мітингувальники не планують штурмувати будинок Верховної Ради.

Про це в коментарі УНІАН заявив колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, який перебуває в епіцентрі протистояння на розі вулиць Інститутської та Шовковичної.

“Але якщо вони проголосують за уряд, або відмовляться реєструвати постанову про зміну Конституції, люди будуть дуже розгнівані”, - сказав Луценко і додав, що на даний момент завдання мітингувальників - пікетувати ВР.

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Протистояння на розі Інститутської та Шовковичної триває. До місця події під’їхали дві швидкі.

Мітингувальники почали розбирати бруківку на тротуарах, щоб кидати нею в бійців спецпідрозділів, які застосовують проти людей світло-шумові гранати і сльозогінний газ.

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