Охорона блокує центральні двері ВР, готуючись до штурму

Як передає кореспондент УНІАН, охоронці блокують двері 1-го під’їзду з боку Маріїнського парку, де стоїть пам'ятник Ватутіна.

При цьому охороні дана команда підготувати пожежні гідранти.

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Журналістам забороняють дивитися у вікна на першому поверсі будівлі.

Журналісти так і не змогли з'ясувати, хто збирається штурмувати парламент, оскільки на даний час поряд з парламентом перебувають лише прихильники Партії регіонів.