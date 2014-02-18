Охорона блокує центральні двері ВР, готуючись до штурму
14:48, 18 лютого 2014Політика
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Охорона Верховної Ради блокує центральні двері до будівлі парламенту, готуючись до штурму.
Як передає кореспондент УНІАН, охоронці блокують двері 1-го під’їзду з боку Маріїнського парку, де стоїть пам'ятник Ватутіна.
При цьому охороні дана команда підготувати пожежні гідранти.
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Журналістам забороняють дивитися у вікна на першому поверсі будівлі.
Журналісти так і не змогли з'ясувати, хто збирається штурмувати парламент, оскільки на даний час поряд з парламентом перебувають лише прихильники Партії регіонів.
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