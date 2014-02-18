Силовики наступають на мітингувальників з Інститутській під прикриттям водомету

20:15, 18 лютого 2014
Політика
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Правоохоронці наступають на мітингувальників, які перебувають на Майдані Незалежності, з вулиці Інститутської.

Як передає кореспондент УНІАН, силовики рухаються під прикриттям водомета. З гучномовців лунають заклики не чинити опору правоохоронцям.

Мітингувальники, у свою чергу, запалюють та кидають феєрверки.

Зі сцени Майдану лунають заклики до правоохоронців зупинитись і не йти проти народу.

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