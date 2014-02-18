Протестувальників на Майдані розганяють водометами

Проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.

Як передає кореспондент УНІАН, проти протестувальників застосували водомети з боку вул. Інститутської. Читайте такожПротестувальники на Хрещатику підпалили БТР Наразі на Майдані звучать вибухи петард і феєрверків. Зі сцени Майдану виступають активісти.

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