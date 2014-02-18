Протестувальників на Майдані розганяють водометами
20:15, 18 лютого 2014Політика
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Проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.
На Майдані застосували водомети
Як передає кореспондент УНІАН, проти протестувальників застосували водомети з боку вул. Інститутської.
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Наразі на Майдані звучать вибухи петард і феєрверків.
Зі сцени Майдану виступають активісти.
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