Протестувальників на Майдані розганяють водометами

20:15, 18 лютого 2014
Політика
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Проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.

водомети

Як передає кореспондент УНІАН, проти протестувальників застосували водомети з боку вул. Інститутської.

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Наразі на Майдані звучать вибухи петард і феєрверків.

Зі сцени Майдану виступають активісти.

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