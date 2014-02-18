У Львові кількасот людей захопили ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 21.00 гурт невідомих людей більшість з яких з масками на обличчях, підійшов до приміщення ОДА, виламали двері в будівлю, вивели звідти міліціонерів, яким не завдали шкоди, після чого кинули у хол світло-шумову гранату. Також, з вулиці було розбито кілька вікон на першому поверсі будівлі. Люди піднялися на другий поверх будівлі.

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У цей час на площі біля ОДА збиралися депутати Львівської обласної ради та громадяни для виїзду у Київ. Вони почали закликати невідомих припинити свої дії і не нищити майно в середині будівлі. До них прислухалися.

Група невідомих на даний час виходить з приміщення ОДА.

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У коментарі кореспонденту УНІАН голова фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді Андрій Холявка заявив, що «ситуація є незрозумілою».

«Ми були свідками того, як група людей з масками на обличчях увірвалася в ОДА. Побили кілька вікон. Зараз вони виходять. Ситуація для нас поки що незрозуміла, але те, що це не представники «Свободи» - це залізно!», - заявив Холявка.