У Тернополі 300 людей захопили ОДА і оточили міське управління міліції

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим вони закидали бруківкою всі фасадні вікна будівлі а невдовзі поставили ультиматум міліції покинути приміщання. При цьому вони продовжували кидати каміння.

Коли міліціонери почала виходити через чорний хід, люди почали їх переслідувати, відтіснили за паркан, а далі за територію ОДА на вулицю Камінну. Міліціонери були в обладунках і металічними щитами. В них кидали сніжки та бруківку. Під тиском людей правоохоронці кинулися тікати в напрямку бульвару Шевченка.

Хтось кинув 3 димові шашки або гранати, які почали виділяти їдкий дим.

Наразі люди оточили міське управління міліції.

Під час переслідування міліціонерів люди захопили кількох чоловіків у штатському, які, за їх словами, були міліціонерами. Цих людей вони привели в центральний намет Штабу національного спротиву на Театральному майдані.

Зараз під стіни міського управління міліції прибула карета швидкої допомоги, люди продовжують розбирати бруківку.