У Тернополі 300 людей захопили ОДА і оточили міське управління міліції

22:23, 18 лютого 2014
Політика
0 0

У Тернополі близько 300 людей захопили приміщення обласної державної адміністрації і оточили міське управління міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим вони закидали бруківкою всі фасадні вікна будівлі а невдовзі поставили ультиматум міліції покинути приміщання. При цьому вони продовжували кидати каміння. 

Коли міліціонери почала виходити через чорний хід, люди почали їх переслідувати, відтіснили за паркан, а далі за територію ОДА на вулицю Камінну. Міліціонери були в обладунках і металічними щитами. В них кидали сніжки та бруківку. Під тиском людей правоохоронці кинулися тікати в напрямку бульвару Шевченка. 

Хтось кинув 3 димові шашки або гранати, які почали виділяти їдкий дим. 

Наразі люди оточили міське управління міліції. 

Під час переслідування міліціонерів люди захопили кількох чоловіків у штатському, які, за їх словами, були міліціонерами. Цих людей вони привели в центральний намет Штабу національного спротиву на Театральному майдані.

Зараз під стіни міського управління міліції прибула карета швидкої допомоги, люди продовжують розбирати бруківку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter