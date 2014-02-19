У Луцьку вночі пікетували міліцію та кидали коктейлі Молотова в офіс Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, близько опівночі, люди рушили з Театрального майдану, де розташований Євромайдан до луцького відділку МВС.

Значна частина мітингувальників були у масках або прикривали своє обличчя. Деякі з них мали палиці та бити. Позаду мітингувальників рухалися зо два десятки автомобілів, прикрашених державними прапорцями та символікою ЄС.

Відділок зовні охороняли міліціонери, в тому числі з автоматами та щитами. На знак перемир’я між міліцією і мітингувальниками, активісти відступили на кілька метрів від огорожі відділку, а міліціонери поклали щити.

Свої вимоги мітингувальники озвучили у заяві, яку на їх думку має підписати кожен з міліціонерів.

У заяві йдеться про те, що працівники міліції «засуджують неправомірне застосування сили до громадян України, які вийшли на мирний протест». А також зобов`язуються «не застосовувати силу проти громадян України, які проживають в межах Волинської області і мирно висловлюють свою незгоду”.

В заяві також йдеться про вимогу нести службу виключно в межах Волинської області та заклик колег повертатися до місць несення служби. Підписав таку заяву заступник начальника УМВСУ Волинської області Володимир Поліщук, який вийшов на перемовини з людьми.

Після цього пікетувальники помітили автобус з бійцями міліції. Люди спустили повітря у колесах автомобіля і змусили близько 20 бійців покинути автобус під крики «Ганьба!».

Деякі з мітингувальників направилися до офісу Партії регіонів.

Як розповідає активіст Євромайдану Марія Доманська, до приміщення офісу ПР кинули кілька коктейлів Молотова, втім приміщення не зайнялося і пожежі вдалося уникнути.

Потому мітингувальники мали намір рушити до приміщення Комуністичної партії України.

Рішення пікетувати міськвідділ, як пояснюють самі учасники, було спонтанним.

Масштабне пікетування, про яке оголосили зі сцени луцького Євромайдану учасники ВО «Майдан», заплановане на 19 лютого під стінами Волинської облдержадміністрації.