Міліція звинувачує «Правий сектор» в підпалі Будинку профспілок

Як зазначають у міліції, «причиною підпалу могло стати намагання зловмисників приховати сліди своєї протиправної діяльності та наявність у будівлі зброї та вибухівки, тож відповідальність за це лежить на активістах «Правого сектора»».

Станом на 6.00 ранку 19 лютого працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували понад 40 людей, які перебували всередині Будинку профспілок.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про десятки загиблих і більш як тисячу поранених.

Читайте такожРятувальники залишили Будинок профспілок через обрушення конструкцій між поверхамиСьогодні на початку 1-ї години ночі речник ”Свободи” Олександр Аронець на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив, що ”Беркут” запалив Будинок профспілок. ”Профспілки горять. Намагаємось загасити. ”Беркут” намагається залізти всередину через другий поверх”, - написав він. ”Беркут” потрапив у Профспілки. На 6 поверсі”, - додав він згодом.

О 1-й годині вогонь в Будинку профспілок поширився на 3 і 4 поверхи, люди хотіли вистрибувати з вікон. Активісти натягнули брезент, щоб люди змогли залишити будівлю, вистрибнувши у вікна.

Очевидці заявляли, що ”Беркут” всередині будівлі кидає ”коктейлі молотова”.