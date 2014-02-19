Демонстранти взяли штурмом Закарпатську ОДА (фото)

12:04, 19 лютого 2014
Політика
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Люди зайшли у будівлю

Наразі люди ходять коридорами облдержадміністрації

Як повідомляє кореспондент Закарпаття онлайн з місця події, ужгородці увійшли в Закарпатську ОДА, виламавши двері і прорвавшись повз "барикади".

Міліціонери, що перебували в середині, були вимушені просто покинути приміщення.

Наразі люди ходять коридорами облдержадміністрації, з кабінета губерантора Ледиди винесли портрет Януковича.

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