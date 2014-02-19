Демонстранти взяли штурмом Закарпатську ОДА (фото)
12:04, 19 лютого 2014Політика
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Люди зайшли у будівлю
Наразі люди ходять коридорами облдержадміністрації
Як повідомляє кореспондент Закарпаття онлайн з місця події, ужгородці увійшли в Закарпатську ОДА, виламавши двері і прорвавшись повз "барикади".
Міліціонери, що перебували в середині, були вимушені просто покинути приміщення.
Наразі люди ходять коридорами облдержадміністрації, з кабінета губерантора Ледиди винесли портрет Януковича.
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