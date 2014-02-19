Янукович оголосив 20 лютого днем жалоби

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Указ передбачає, що завтра, в день жалоби, на всій території України мають бути приспущені державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; скасовані розважально-концертні заходи, спортивні змагання, мають бути внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.