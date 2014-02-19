Янукович оголосив 20 лютого днем жалоби
12:27, 19 лютого 2014Політика
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Президент Віктор Янукович оголосив 20 лютого днем жалоби в Україні у зв`язку з людськими жертвами внаслідок масових заворушень в Україні.
Янукович оголосив 20 лютого днем жалоби
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Указ передбачає, що завтра, в день жалоби, на всій території України мають бути приспущені державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; скасовані розважально-концертні заходи, спортивні змагання, мають бути внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.
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