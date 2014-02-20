Біля барикади на Європейській площі знайшли гранату
13:02, 20 лютого 2014Політика
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Біля барикади на Європейській площі знайшли гранату, що не вибухнула.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив промовець зі сцени на Майдані.
Він попросив піротехніків підійти до барикади, де знайшли гранату.
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Також промовець заявив, що на під’їздах до Майдану Незалежності зняли майже всі блок-пости ДАІ.
Крім того, через велику кількість поранених до захоплених мітингувальниками Головпочтамту та КМДА не пропускають журналістів.
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