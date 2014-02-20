Біля барикади на Європейській площі знайшли гранату

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив промовець зі сцени на Майдані.

Він попросив піротехніків підійти до барикади, де знайшли гранату.

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Також промовець заявив, що на під’їздах до Майдану Незалежності зняли майже всі блок-пости ДАІ.

Крім того, через велику кількість поранених до захоплених мітингувальниками Головпочтамту та КМДА не пропускають журналістів.