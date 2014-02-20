У Дніпровському районі Києва відбувається евакуація дітей з шкіл

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у школі № 183 дітей старших класів не випускають зі школи без супроводу дорослих.

Класні керівники просять дітей «дзвонити батькам, старшим братам чи сестрам, бабусям, дідусям, сусідам... Будь-кому з дорослих, щоб прийшли і забрали».

Жінка-охоронець на вході в школу також випускає дітей, тільки в супроводі дорослих. Біля входу в школу утворилася невелика тиснява через велику кількість людей.

На питання кореспондента УНІАН про те, що відбувається була коротка відповідь: «Прийшла телефонограма».