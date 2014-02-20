Завершились переговори Януковича з європейськими міністрами
17:17, 20 лютого 2014Політика
0
У Києві завершились переговори Президента України Віктора Януковича з міністрами закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції.
Про це написав прес-секретар польського міністра Марчін Войчеховський на своєму Twitter.
"Кінець переговорів міністрів закордонних справ Польщі, Франції та Німеччини з Президентом В.Януковичем. Міністри прямують до представництва Єврокомісії в Києві", - написав він.
Прес-секретар раніше повідомляв, що зустріч почалася понад шість годин тому назад.
За неофіційною інформацією, вона переривалася через те, що Президент України дзвонив до президента Росії Володимира Путіна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter