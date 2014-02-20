Завершились переговори Януковича з європейськими міністрами

Про це написав прес-секретар польського міністра Марчін Войчеховський на своєму Twitter.

"Кінець переговорів міністрів закордонних справ Польщі, Франції та Німеччини з Президентом В.Януковичем. Міністри прямують до представництва Єврокомісії в Києві", - написав він.

Прес-секретар раніше повідомляв, що зустріч почалася понад шість годин тому назад.

За неофіційною інформацією, вона переривалася через те, що Президент України дзвонив до президента Росії Володимира Путіна.