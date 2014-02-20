Бійці внутрішніх військ Луцька здали свою амуніцію самообороні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник ”Правого сектору” на Волині Павло Данильчук.

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За його словами, такої домовленості вдалося досягнути з керівництвом частини. Активісти ”Правого сектора” та Самооборони разом з колоною мешканців Луцька прибули до військової частини. Бійці здали свою амуніцію, тобто захисний одяг. Її планують відправити на Київ.