Переговори для виходу з кризи відбуваються за реального європейського посередництва – Яценюк

Про це журналістам повідомив голова Політради ВО ”Батьківщина” Арсеній Яценюк увечері 20 лютого.

«За європейського посередництва ми можемо напрацювати додатковий політичний план виходу з кризи. Усе залежить від того, чи Янукович буде приймати цей план», – сказав політик.

За словами Яценюка, увечері лідери опозиції провели зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером, главою МЗС Франції Лораном Фабіусом та главою МЗС Польщі Радославом Сікорські.

«Зараз вони перебувають у Віктора Януковича», - зазначив він і пояснив, що «йдеться фактично іде про реальне європейське посередництво».

«Вважаємо, що за європейського посередництва ми здатні напрацювати додатковий політичний план, як вийти з цієї кризи», - вважає Яценюк.

Він наголосив, що зараз все залежить від Януковича – «чи буде він приймати цей план».