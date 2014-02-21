До Києва прибуло вісім автобусів протестувальників зі Львова

Зі Львова до Києва прибуло вісім автобусів із активістами Євромайдану, повідомляє ТСН.ua.

Протестувальників привезли на Михайлівську площу.

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Вони налаштовані рішучо, адже вчора під час сутичок із міліцією загинуло дуже багато львів'ян.

Нагадаємо, за останніми даніми МОЗ України, жертвами зіткнень стали 77 осіб.