До Києва прибуло вісім автобусів протестувальників зі Львова
09:19, 21 лютого 2014Політика
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Зараз вони перебувають на Михайлівській площі.
Зі Львова прибувають демонстранти
Зі Львова до Києва прибуло вісім автобусів із активістами Євромайдану, повідомляє ТСН.ua.
Протестувальників привезли на Михайлівську площу.
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Вони налаштовані рішучо, адже вчора під час сутичок із міліцією загинуло дуже багато львів'ян.
Нагадаємо, за останніми даніми МОЗ України, жертвами зіткнень стали 77 осіб.
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