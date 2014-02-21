У Чернігові розгромили офіси КПУ і ПР

Як передає кореспондент УНІАН, за словами очевидців подій, по закінченню вечірнього народного віча група молоді у касках і масках рушили до офісу КПУ, розташованого у житловому будинку у центрі міста. Вони не змогли виламати броньовані двері, але зламали грати і розбили вікна, у такий спосіб проникли до середини. Звідти винесли партійні папери, прапори та влаштували під офісом багаття. Потім його загасили.

Нападу зазнав й колишній офіс міського осередку Партії регіонів, де у двоповерховій будівлі розташовується одне із міських комунальних підприємств. Там радикали побили вікна і двері, усередині приміщення молодь зрозуміла, що партійного офісу там немає, тому залишили його.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, мітингувальники під час цих подій захопили майора міліції, працівника сектору зв’язків з громадськістю УМВС, який знімав захід на відеокамеру. Згодом його відпустили і повернули камеру. Також демонстранти взяли у полон, як вони вважали, ”працівника одеської міліції”, який був вдягнений у цивільне і вели його на барикаду. Полонений виявився працівником чернігівської міліції. Його визволив полковник Едуард Гребенюк, заступник начальника обласної міліції.

У секторі громадських зв`язків УМВС в області поки що утрималися від будь-яких коментарів, пояснивши, що цілу ніч були на роботі.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 20 лютого у Києві протистояння між міліцією та мітингувальниками загострилося. З боку Інститутської по людях відкрили вогонь снайпери і автоматники.

Пізніше у МВС заявили, що видали міліціонерам вогнепальну зброю, і вони мають право її застосовувати.

За даними МОЗ, на ранок 21 лютого, кількість загиблих під час зіткнень у центрі Києва збільшилася до 77 осіб. За медичною допомогою звернулося 577 постраждалих, 369 з них госпіталізовані.