У Львові оголошено триденну жалобу
11:48, 21 лютого 2014Політика
0
Місто звернулося до усіх громадських закладів із проханням обмежити проведення розважальних заходів і притишити музичний супровід.
У Львові оголошено триденну жалобу / REUTERS
У зв’язку із загибеллю українців у Києві, міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні оголосив у місті триденну жалобу.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Читайте такожІмена загиблих під час зіткнень
«Місто звертається до усіх громадських закладів обмежити проведення розважальних заходів, притишити музичний супровід. Водночас, по місту буде розвішано прапори з траурними стрічками», - зазначається у повідомленні.
Фотогалерея "Чорний день для всієї країни. Кров і трупи на Майдані"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter