У Львові оголошено триденну жалобу

У зв’язку із загибеллю українців у Києві, міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні оголосив у місті триденну жалобу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

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«Місто звертається до усіх громадських закладів обмежити проведення розважальних заходів, притишити музичний супровід. Водночас, по місту буде розвішано прапори з траурними стрічками», - зазначається у повідомленні.

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