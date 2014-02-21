В Одесі активісти Майдану заявляють про переслідування міліцією

В Одесі активісти Майдану заявляють про переслідування з боку міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», зокрема, активістка з Одеси Надія Яшан сьогодні вночі повернулася з Києва, де вона надавала допомогу пораненим у медпункті Михайлівського Золотоверхого монастиря.

«Надія розповіла, що сьогодні вранці до неї додому приїхала міліція: «Сьогодні рівно о 7-й ранку пролунав дзвінок у двері. Двоє в штатському. Я не відкрила. Біля будинку стояли два автомобілі з мигалками. На вулиці міліція. Біля під`їзду міліціонер із собакою», - повідомили в прес-службі.

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Яшан також турбується за свою дитину. «Вчора близько восьмої вечора мій син повертався з додаткових занять. Відразу за ним пішли двоє. Він побіг. Вони теж за ним. Дитина мало не потрапила під колеса автомобіля на дорозі. І лише встрибнувши в першу-ліпшу маршрутку, він зміг позбутися їх. Що відбувається?», - цитує прес-служба активістку.

«Міліція повернулася вдруге о 11.00. Надія Яшан двері їм не відкрила. Ми закликаємо співробітників міліції зупинити переслідування активістів Євромайдану. У Києві міліція переходить на сторону народу...», - заявили у прес-службі.