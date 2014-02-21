Туск вважає перебільшеними сподівання на швидше та успішне завершення кризи в Україні

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

”Гра за демократичну Україну може тривати значно, значно довше, та ці розрахунки, що happy end (щасливе закінчення) можливе упродовж найближчих кількох годин чи днів, були абсолютно перебільшеними. Поки робимо усе, аби там знову не було кровопролиття”, - підкреслив він.

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Туск сказав, що вважає можливим як оптимістичний, так і песимістичний розвиток подій в Україні, назвавши першочерговим завдання запобігти подальшому кровопролиттю, збереження інтегральності Української держави та дотримання ”елементарних” прав людини.

Він назвав дуже складним прогнозувати, як насправді буде розвиватися ситуація.

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Прем`єр Польщі додав, що розмови, які він проводив зі лідерами Європейського Союзу в січні та лютому на тему України, були присвячені підготовці можливої реакції на випадок негативного розвитку подій.

”Українці дадуть собі раду самі, якщо не буде цих ”чорних сценаріїв””, - зауважив він, висловивши жаль, що вони насправді теж можливі.