Кожару та Лаврова позбавили звань почесних професорів Чернівецького національного університету

Вчена рада Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича на засіданні 21 лютого позбавила міністрів МЗС України Леоніда Кожару та МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова звань почесних професорів університету.

Як повідомив УНІАН ректор Чернівецького національного університету Степан Мельничук, таке рішення ухвалено у зв’язку з суспільно-політичною ситуацією в країні.

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«Це питання розглядалося ще на попередньому засіданні вченої ради, але рішення ми не прийняли, бо треба було узгодити усі юридичні формальності цієї справи. Крім питання позбавлення звань міністрів, ми сьогодні ухвалили звернення щодо ситуації в Україні та прийняли рішення провести Форум буковинської інтелігенції, де також має бути ухвалена відозва щодо ситуації в країні», - сказав Мельничук.

Як повідомляв УНІАН, звання почесних професорів Чернівецького національного університету Кожарі та Лаврову були присвоєні 13 січня 2013 року під час зустрічі двох міністрів у Чернівцях, яка відбувалася в стінах університету. Питання позбавлення звань почесних професорів згаданих осіб неодноразово піднімалося чернівецькими опозиціонерами.