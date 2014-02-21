Міндоходів: Три з чотирьох митних пунктів на Західній Україні вже розблоковані

Він також висловив упевненість, що сьогодні також буде розблоковано останній пункт. Про це міністр заявив в ефірі телемарафону на каналі «Бізнес».

Крім того, Олександр Клименко закликав громадян України не висловлювати свою політичну волю шляхом блокування митних постів і не радикалізувати це питання. Оскільки такі дії можуть принести збитки та незручності в першу чергу для жителів Західної України.

«По-перше, ми вносимо форс-мажор для тих підприємств, які вже сформували свої логістичні ланцюжки поставок і взяли зобов'язання перед контрагентами. Ці незручності призводять до збитків і як наслідок - до недоотримання доходів бюджету. Дуже важливо розуміти, що блокування саме цих пунктів, товар і матеріальні цінності, які йдуть - вони більше розраховані на потреби Західної України», - підкреслив глава відомства.

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Коментуючи інформацію про те, що на одному з пунктів в Івано-Франківську був вилучений сервер, Олександр Клименко зазначив, що в регіонах немає жодних серверів. «Є так звані маршрутизатори, які надають інформацію в центр обробки даних, який знаходиться в Києві. Тобто, блокування і паркан цієї техніки веде тільки до незручностей, які відчувають підприємства імпортери та експортери», - сказав він.

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У той же час, виконуючий обов'язки міністра доходів і зборів запевнив, що його міністерство робить все для того, щоб нівелювати негативні наслідки від блокированиятаможенных постів.

PS. У прес-службі Міністерства доходів і зборів повідомили, що станом на 14-00 всі митні пункти пропуску на західному кордоні України розблоковані і працюють у штатному режимі.