Міндоходів: Три з чотирьох митних пунктів на Західній Україні вже розблоковані
Виконуючий обов'язки міністра доходів і зборів Олександр Клименко повідомив, що три митних пункти на Західній Україні, які вчора були заблоковані, вже працюють.
Він також висловив упевненість, що сьогодні також буде розблоковано останній пункт. Про це міністр заявив в ефірі телемарафону на каналі «Бізнес».
Крім того, Олександр Клименко закликав громадян України не висловлювати свою політичну волю шляхом блокування митних постів і не радикалізувати це питання. Оскільки такі дії можуть принести збитки та незручності в першу чергу для жителів Західної України.
«По-перше, ми вносимо форс-мажор для тих підприємств, які вже сформували свої логістичні ланцюжки поставок і взяли зобов'язання перед контрагентами. Ці незручності призводять до збитків і як наслідок - до недоотримання доходів бюджету. Дуже важливо розуміти, що блокування саме цих пунктів, товар і матеріальні цінності, які йдуть - вони більше розраховані на потреби Західної України», - підкреслив глава відомства.
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Коментуючи інформацію про те, що на одному з пунктів в Івано-Франківську був вилучений сервер, Олександр Клименко зазначив, що в регіонах немає жодних серверів. «Є так звані маршрутизатори, які надають інформацію в центр обробки даних, який знаходиться в Києві. Тобто, блокування і паркан цієї техніки веде тільки до незручностей, які відчувають підприємства імпортери та експортери», - сказав він.
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У той же час, виконуючий обов'язки міністра доходів і зборів запевнив, що його міністерство робить все для того, щоб нівелювати негативні наслідки від блокированиятаможенных постів.
PS. У прес-службі Міністерства доходів і зборів повідомили, що станом на 14-00 всі митні пункти пропуску на західному кордоні України розблоковані і працюють у штатному режимі.