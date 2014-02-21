Богословська порадила депутатам швидше виходити з фракції ПР

18:08, 21 лютого 2014
Політика
0

Як зазначила депутат під час засідання ВР, далі діятиме імперативний мандат.

Інна Богословська у ВР нагадала депутатам про дію імперативного мандату

Нардеп Інна Богословська нагадала, що зміни в законодавство передбачають дію імперативного мандату.

Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради  повідомляє Еспресо.TV.

Читайте такожЗ фракції ПР вийшли 17 нардепів

"Після внесених в законодавство змін та їх опублікування діятиме імперативний мандат", - зазначила Богословська.

Нагадаємо, що принцип імперативного мандату передбачає припинення депутатських повноважень депутата, який вийшов зі своєї фракції. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter