Богословська порадила депутатам швидше виходити з фракції ПР

Нардеп Інна Богословська нагадала, що зміни в законодавство передбачають дію імперативного мандату.

Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради повідомляє Еспресо.TV.

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"Після внесених в законодавство змін та їх опублікування діятиме імперативний мандат", - зазначила Богословська.

Нагадаємо, що принцип імперативного мандату передбачає припинення депутатських повноважень депутата, який вийшов зі своєї фракції.