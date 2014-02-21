Богословська порадила депутатам швидше виходити з фракції ПР
18:08, 21 лютого 2014Політика
0
Як зазначила депутат під час засідання ВР, далі діятиме імперативний мандат.
Інна Богословська у ВР нагадала депутатам про дію імперативного мандату
Нардеп Інна Богословська нагадала, що зміни в законодавство передбачають дію імперативного мандату.
Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради повідомляє Еспресо.TV.
Читайте такожЗ фракції ПР вийшли 17 нардепів
"Після внесених в законодавство змін та їх опублікування діятиме імперативний мандат", - зазначила Богословська.
Нагадаємо, що принцип імперативного мандату передбачає припинення депутатських повноважень депутата, який вийшов зі своєї фракції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter