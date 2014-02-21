Клюєв каже, що в розгоні Майдану його звинувачують однопартійці
19:34, 21 лютого 2014Політика
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Глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв запевняє, що чутки про його нібито причетність до розгону протестуючих на майдані Незалежності в ніч з 29 на 30 листопада поширюють його однопартійці з фракції ПР.
Андрій Клюєв / khersonnews.com
Про це він заявив на брифінгу в Адміністрації президента, передає кореспондент Укрінформу.
«Йде серйозна конкурента боротьба не тільки між владою і опозицією, але і, на жаль, всередині партії", - сказав Клюєв.
Він також розповів, що такі чутки почали поширювати, як тільки з'явилася інформація про його можливе призначення Прем'єр-міністром України.
Голова АП повідомив журналістам, що він знає ім'я свого однопартійця, який поширював таку інформацію, але називати його не захотів.
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