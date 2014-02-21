Клюєв каже, що в розгоні Майдану його звинувачують однопартійці

Про це він заявив на брифінгу в Адміністрації президента, передає кореспондент Укрінформу.

«Йде серйозна конкурента боротьба не тільки між владою і опозицією, але і, на жаль, всередині партії", - сказав Клюєв.

Він також розповів, що такі чутки почали поширювати, як тільки з'явилася інформація про його можливе призначення Прем'єр-міністром України.

Голова АП повідомив журналістам, що він знає ім'я свого однопартійця, який поширював таку інформацію, але називати його не захотів.