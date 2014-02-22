До ВР прибули глави МЗС Німеччини, Франції та Польщі

Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ерік Фурньє та Радослав Сікорський прибули до Верховної Ради.

До Верховної Ради України прибули міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ерік Фурньє та Радослав Сікорський. Читайте такожСікорський назвав нульовими шанси переконати Януковича піти у відставку Як передає кореспондент УНІАН, щойно вони пройшли кулуарами в напрямку кабінетів керівництва парламенту.

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