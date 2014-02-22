До ВР прибули глави МЗС Німеччини, Франції та Польщі
16:45, 22 лютого 2014Політика
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Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ерік Фурньє та Радослав Сікорський прибули до Верховної Ради.
До Верховної Ради України прибули міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ерік Фурньє та Радослав Сікорський.
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Як передає кореспондент УНІАН, щойно вони пройшли кулуарами в напрямку кабінетів керівництва парламенту.
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